ロシア・ウクライナ紛争やイラン問題といった地政学リスクの陰で、米国と欧州の間ではもう一つの対立が続いています。それが、巨大IT企業をめぐる「デジタル課税」の問題です。表舞台では語られにくいものの、この税制対立は今後の国際経済秩序に大きな影響を及ぼす可能性があります。本稿では、『富裕層が知っておきたい世界の税制【大洋州、アジア・中東、アメリカ編】』の著者・矢内一好氏が、デジタル課税をめぐる国際対立とその背景を整理します。

NATOを巡る不協和音と米欧関係の揺らぎ

ロシアとウクライナの紛争、そしてイラン問題を背景に、米国と欧州の関係には不協和音が生じています。特に、ドナルド・トランプ大統領は、NATO（北大西洋条約機構）が米国に対して十分に協力的ではないとの不満を示しています。

NATOは米国を含む32カ国で構成されていますが、トランプ大統領は、加盟国の負担姿勢に疑問を呈し、場合によっては脱退も辞さない姿勢を示しています。この発言の背景には、「米国も一加盟国に過ぎない」という立場からの不満があります。

一方、欧州にはEU（欧州連合）という別の枠組みがあり、加盟国は27カ国です。英国は2020年にEUを離脱しました。また、EU加盟国のなかでも、アイルランド、オーストリア、キプロス、マルタなどはNATOに参加していません。このように、欧州の安全保障と政治の構造は一枚岩ではありません。

表に出ない「もう一つの対立」――デジタル課税問題

こうした安全保障上の対立が注目される一方で、米国と欧州の間には、もう一つの重要な対立があります。それが、IT企業に対する課税問題です。

米国の巨大IT企業は、欧州市場で大きな収益を上げています。しかし欧州側は、「市場で利益を得ているにもかかわらず、十分な税負担をしていない」と不満を強めています。

このため欧州各国は、「デジタルサービス税（DST）」と呼ばれる独自の課税を導入し、売上に応じた課税を行っています。これは従来の法人税とは異なり、利益ではなく収入に着目する点が特徴です。

OECD主導の国際ルールと米国の反発

この問題を解決するため、OECD（経済協力開発機構）は国際的な課税ルールの整備を進め、新たな枠組み（いわゆるデジタル課税の国際合意）を提案しました。

しかし、米国はこの枠組みに対して慎重、あるいは否定的な姿勢を示しています。背景には、自国のIT企業に対する課税強化への警戒があります。

その結果、表立った対立は目立たないものの、水面下では米欧間の緊張が継続しています。現在はウクライナや中東情勢に注目が集まっているため、この問題は大きく報じられていませんが、いずれそれらの紛争が落ち着けば、再び主要な争点として浮上する可能性があります。

日本の立場と企業への影響

この「税金戦争」において、日本の立場は必ずしも明確ではありません。しかし、日本も欧州と同様に「市場国」である以上、同様の課税議論と無縁ではいられません。

税務上の論点としては、デジタルサービス税（DST）が間接税として扱われる場合、米国企業側で損金算入が認められる可能性があります。ただし、売上の数％とはいえ、その負担は決して軽いものではありません。

この問題は単なる税制論にとどまらず、企業の収益構造や国際的な投資判断にも影響を与える重要なテーマです。

まとめ

米国と欧州の対立は、軍事や外交だけではなく、税制という見えにくい領域でも進行しています。デジタル課税を巡るこの「静かな戦争」は、今後の国際課税ルールや企業活動の在り方を大きく左右する可能性があります。今後の動向を注視する必要があるでしょう。

矢内一好

国際課税研究所

首席研究員