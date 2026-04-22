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【知っておきたい】湖に浮かぶ日本唯一の駅「弁天島駅」になぜ10両編成用の巨大ホームが存在するのか？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「交通系検証チャンネル」が「【日本唯一】湖に浮かぶ島にポツンとある駅。なぜ「10両編成用」の巨大ホームが存在するのか？」と題した動画を公開した。動画では、交通探索人が浜名湖に浮かぶ島にある「弁天島駅」を訪れ、その特殊な立地と、かつてのリゾート地としての名残を伝える駅の構造について解説している。



交通探索人が向かったのは、静岡県浜松市にある東海道本線の弁天島駅。東京駅から新幹線と在来線を乗り継いで到着したこの駅は、周囲を水に囲まれた「浜名湖に浮かぶ島」という、日本でも唯一の珍しい立地にある。



ホームに降り立つと、1面2線の構造でありながら「なんかこのホームやたら広い」ことに気づく。さらに、現在は4両編成の列車が主に発着するにもかかわらず、足元の乗車位置案内には「10」の数字が記されており、10両編成が停車できる巨大なホームとなっている。また、現在は使われていない臨時改札の跡も確認できる。



この理由について、交通探索人は「実は昭和の時代、ここは潮干狩りや海水浴で大勢の観光客が押し寄せる大人気のリゾート地でした」と語る。当時の膨大な乗客を安全にさばくために、これほど広大なホームと臨時改札が必要不可欠だったのだ。



駅周辺の散策では、リゾートホテルが立ち並ぶ風景のほか、多くの自転車が停められた駐輪場を発見。1日の平均利用客数は約1300人と意外に多く、「毎日の通勤通学の足として、人々の生活に深く根付いていることが分かります」と述べている。さらに、駅の北側には多数の小型船が係留される水路が広がり、「いわゆる駅前広場という概念が全く存在しない、なんとも不思議な眺めです」と表現した。また、住宅街の中には約800人を一時的に収容できる人工の丘「津波避難マウンド」が整備されており、海に囲まれた地形ならではの防災の知恵も見受けられる。



動画の最後で交通探索人は、弁天島駅を「単に珍しい駅というだけでなく、日本の交通史と地域の営みが詰まった素晴らしい場所でした」と結論付けた。単なる交通拠点にとどまらず、街の歴史と人々の生活が交差する貴重な空間であることが窺える内容となっている。