友人に渡したプレゼントが「メルカリ行き」　しかも衝撃的すぎる開き直りに「友達辞める案件」「舐められてる」と非難殺到

相手のために悩み抜き、喜ぶ顔を想像して選んだプレゼント。しかし、その贈り物が数日後にフリマアプリで現金化されていたとしたら、あなたはどう思うだろうか。

ガールズちゃんねるに4月19日、「友人にプレゼントした物を売られる」というトピックが立ち、あまりにも身もふたもない友人の態度が物議を醸している。

トピ主は先日、友人にシールをプレゼントした。しかしその後、そのシールがメルカリで売られているのを知ってしまったという。ショックを受けたトピ主が本人に問いただすと、返ってきたのは次のような衝撃的な言葉だった。

「貰ったらその後どうするかはその人の自由だと思うよ。主もプレゼントしたんだからそれで満足したでしょ？私はいらなかったから売っただけ。欲しい人に貰ってくれた方がシールも嬉しいじゃん？」

「開き直った態度腹立つね。舐められてるよ」

トピ主は「喜んでくれるかな？とかなり悩んでプレゼントした」だけに、この開き直りとも取れる物言いにモヤモヤが止まらない様子だ。この投稿に対し、トピック内では友人側の人間性を疑う声が相次いだ。

「友人やめな」「満足したでしょ？の辺りに性格の悪さを感じる。友達辞める案件だよ」「開き直った態度腹立つね。舐められてるよ」

特に「満足したでしょ？」という一言に引っかかる人が多い。プレゼントを渡す側の自己満足だと決めつけ、相手の善意や費やした時間を全否定するような態度は完全にまともではない。

「バレるのは配慮がなさすぎ」と言う声もあるが……

一方で、トピック内では「そもそもなぜメルカリで売っているのを見つけられたのか」という点に注目する冷静な声も目立った。一点物のハンドメイドならまだしも、量産品のシールが売られているのを特定するのは、ある意味でトピ主側の執念も感じさせるからだ。

「どうやって知ったのかが知りたい」「こういうの見て思うけど、なぜメルカリで売られてるの見つけられるの？笑 アカウントとか分からないよね？」

とはいえ、たとえ不要な物を売るにしても、せめて相手にバレないように細心の注意を払うのが「親しき仲にも礼儀あり」というものだろう。次のような指摘は、まさに現代のリアルを突いている。

「相手に知られない努力はしたほうがいい」「売ったのを知ったとしても本人に言わないのが浮世のルールよ」 「バレるのは配慮がなさすぎ」

「貰った後は自由」というのは確かに真理だが、それをわざわざ本人に言うのは残酷すぎる。もはや友情を維持する気がない宣言だろう。これを機に、贈り物のやり取りどころか、関係そのものを「断捨離」した方が、トピ主にとっては幸せな結末と言えるのではないだろうか。

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