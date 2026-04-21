【韓国】まるでハウルの動く城!? 済州島にある名物「スターバックス」訪問レポ
韓国随一のリゾート、済州（チェジュ）島。日本からだと、成田空港や関西空港からも直行便がある。
済州島には、「スターバックスコーヒー」の店舗が点在し、観光スポットになるほど人気な場所も。その1つが、「スターバックス中文店」である。
島の南に面した海の街、西帰浦（ソギポ）の手前にある観光リゾート地「中文観光団地」の入口に位置する。済州空港から車で約1時間〜1時間半。路線バスで行くこともできる。
中文観光団地には、ホテルや免税店などがあるほか、スターバックスの近くにコンビニエンスストアやオリーブヤングも。植物園もあって観光がてら立ち寄るのもおすすめ。なお、車だと隣接する駐車場に停めると便利だが、スターバックスでの駐車サービスはなく、1時間無料で超過すると駐車料金がかかる。
遠目から見ても目立つ、インパクトある建物。これは以前、色とりどりだったのが、今はモノクロに塗り替えられたようだ。そんな名残が、店内のチョークボードで見かけた。
実はここは、もとは博物館。「믿거나 말거나 박물관」（Believe It or Not! Museum, 信じたり信じなかったり博物館」だったとのこと。スターバックスは1階と2階。
この店舗限定の商品などはなし。ただ、スターバックスの「済州限定」はかなり多く、ドリンク、フード、そしてグッズまで、たくさんある。ソウルや釜山など他の都市では販売されていないので、どの店舗でも要チェックだ。
そして、もう1つ。韓国のスターバックスでは、店舗限定で、スタンプ帳を無料配布している。ソウルや釜山、済州などいくつかの店舗にスタンプがあり、その店舗へ行くと押すことができる。
中文店もその1つ。無くなり次第終了なので、もし見かけたら、ぜひ手に入れよう。（2026年2月現在）
■スターバックス済州中文店（Starbucks Jeju Jungmum）
住所：韓国 済州特別自治道 西帰浦市 中文観光路110番キル32
https://www.starbucks.co.kr/
(Written by AS)
済州島には、「スターバックスコーヒー」の店舗が点在し、観光スポットになるほど人気な場所も。その1つが、「スターバックス中文店」である。
島の南に面した海の街、西帰浦（ソギポ）の手前にある観光リゾート地「中文観光団地」の入口に位置する。済州空港から車で約1時間〜1時間半。路線バスで行くこともできる。
遠目から見ても目立つ、インパクトある建物。これは以前、色とりどりだったのが、今はモノクロに塗り替えられたようだ。そんな名残が、店内のチョークボードで見かけた。
実はここは、もとは博物館。「믿거나 말거나 박물관」（Believe It or Not! Museum, 信じたり信じなかったり博物館」だったとのこと。スターバックスは1階と2階。
この店舗限定の商品などはなし。ただ、スターバックスの「済州限定」はかなり多く、ドリンク、フード、そしてグッズまで、たくさんある。ソウルや釜山など他の都市では販売されていないので、どの店舗でも要チェックだ。
そして、もう1つ。韓国のスターバックスでは、店舗限定で、スタンプ帳を無料配布している。ソウルや釜山、済州などいくつかの店舗にスタンプがあり、その店舗へ行くと押すことができる。
中文店もその1つ。無くなり次第終了なので、もし見かけたら、ぜひ手に入れよう。（2026年2月現在）
■スターバックス済州中文店（Starbucks Jeju Jungmum）
住所：韓国 済州特別自治道 西帰浦市 中文観光路110番キル32
https://www.starbucks.co.kr/
(Written by AS)