若手社会人たちが語る悔いのない大学生活「自分の型をわかっておく」リアルな自己分析の重要性とは
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しゅんダイアリー就活チャンネルが「【27卒へ】「もう戻れない。」大学4年生に伝えたい、後悔しない時間の使い方とは？オススメのバイトから人間関係まで！｜内定・新社会人」を公開した。本動画では、若手社会人4名が集まり、就活を終えた大学4年生の過ごし方について「やってよかったこと」と「やればよかったこと」をテーマに赤裸々なトークを展開。
社会人ならではのリアルな視点から「自分が何で回復されるかとかが全然わからない」と、深い自己分析の重要性が語られた。就活を終えた後、自由な1年間をどう過ごすべきか悩む学生に向けた企画。出演者たちは全員が同じ大学の出身であり、和やかな雰囲気の中でそれぞれの経験談を語り合った。
まず「大学生活でやってよかったこと」について、とっきーは「夜ふかし」を挙げ、「社会人になると、朝まで友達とオンラインゲームをするなんてなかなかできない」と熱弁。これには他のメンバーも「夜ふかしは趣味だと言い張っていた」と同調し、笑いを誘った。ゆかしは「YouTube」を挙げ、自ら発信する側に回った経験が「本当に一番やってよかったなと思いました」と笑顔を見せた。
たまえは「テーマパークでのアルバイト」を挙げ、常に口角を上げていた経験が社会人としてのコミュニケーションスキルに繋がったと振り返った。「やればよかったこと」の話題では、ゆかしが「体力づくり」と回答。「社会人になったらそれができない」と苦笑いを浮かべながら語り、休日に楽しむための体力が不足している現状を明かした。
さらに「自己分析（リアルな）」の重要性にも触れ、「自分がどういうときに心が疲れちゃうのかとか、自分が何で回復されるかとかが全然わからない」と真剣な表情で語り、就活のためだけではない、生きやすくなるための自己理解の必要性を説いた。たまえは「嫌いな食べ物の克服」を挙げ、社会人の飲み会などで気を使わせないための小さな努力の大切さを語った。学生時代の自由な時間を、趣味や友人との思い出作りにどう投資するか。
それぞれの経験から、社会人になって初めて気づく「時間の価値」と「自己管理の重要性」が浮き彫りになっている。終始笑いが絶えない同窓生ならではのリラックスした空間で、これから社会へ羽ばたく学生に向けた温かいエールが詰まった本動画。最後は「計画性を持って動いたほうがいい」という実体験に基づいた言葉で締めくくられ、後悔のない大学生活を送るためのヒントとなる内容であった。
社会人ならではのリアルな視点から「自分が何で回復されるかとかが全然わからない」と、深い自己分析の重要性が語られた。就活を終えた後、自由な1年間をどう過ごすべきか悩む学生に向けた企画。出演者たちは全員が同じ大学の出身であり、和やかな雰囲気の中でそれぞれの経験談を語り合った。
まず「大学生活でやってよかったこと」について、とっきーは「夜ふかし」を挙げ、「社会人になると、朝まで友達とオンラインゲームをするなんてなかなかできない」と熱弁。これには他のメンバーも「夜ふかしは趣味だと言い張っていた」と同調し、笑いを誘った。ゆかしは「YouTube」を挙げ、自ら発信する側に回った経験が「本当に一番やってよかったなと思いました」と笑顔を見せた。
たまえは「テーマパークでのアルバイト」を挙げ、常に口角を上げていた経験が社会人としてのコミュニケーションスキルに繋がったと振り返った。「やればよかったこと」の話題では、ゆかしが「体力づくり」と回答。「社会人になったらそれができない」と苦笑いを浮かべながら語り、休日に楽しむための体力が不足している現状を明かした。
さらに「自己分析（リアルな）」の重要性にも触れ、「自分がどういうときに心が疲れちゃうのかとか、自分が何で回復されるかとかが全然わからない」と真剣な表情で語り、就活のためだけではない、生きやすくなるための自己理解の必要性を説いた。たまえは「嫌いな食べ物の克服」を挙げ、社会人の飲み会などで気を使わせないための小さな努力の大切さを語った。学生時代の自由な時間を、趣味や友人との思い出作りにどう投資するか。
それぞれの経験から、社会人になって初めて気づく「時間の価値」と「自己管理の重要性」が浮き彫りになっている。終始笑いが絶えない同窓生ならではのリラックスした空間で、これから社会へ羽ばたく学生に向けた温かいエールが詰まった本動画。最後は「計画性を持って動いたほうがいい」という実体験に基づいた言葉で締めくくられ、後悔のない大学生活を送るためのヒントとなる内容であった。
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