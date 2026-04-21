【ローソン】一度食べたらやみつき! ふわふわ・しっとり食感の生ドーナツ3品を発売【近畿限定】
ローソンは4月21日より、淡路島産牛乳を使用したふわふわ・しっとりとした食感が特長の生ドーナツ3品を、近畿エリアの「ローソン」にて販売している。
ローソン「生ドーナツ(プレーン)淡路島産牛乳使用」
「生ドーナツ(プレーン) 淡路島産牛乳使用」(151円)は、生地に淡路島産牛乳を使用したふわふわ・しっとりした食感が特長の生ドーナツ。ドーナツの表面に粉糖をまぶしている。
ローソン「生ドーナツ(カスタードホイップ) 淡路島産牛乳」
「生ドーナツ(カスタードホイップ) 淡路島産牛乳」(200円)は、ふわふわ・しっとりした食感が特長の生地で、淡路島産牛乳を使用したコク深い味わいのカスタードホイップをサンドしたドーナツ。表面を焦がしフレーバー入りシュガーグレーズでコーティングし、風味と香りにアクセントをつけている。
ローソン「生ドーナツ(チョコホイップ) 淡路島産牛乳」
「生ドーナツ(チョコホイップ) 淡路島産牛乳」(221円)は、ふわふわ・しっとりした食感が特長の生地に、淡路島産牛乳を使用したチョコホイップをサンドしたドーナツ。チョコホイップの中にチョコチップを入れ食感にアクセントをつけている。
※画像はすべてイメージ。
ローソン「生ドーナツ(プレーン)淡路島産牛乳使用」
「生ドーナツ(プレーン) 淡路島産牛乳使用」(151円)は、生地に淡路島産牛乳を使用したふわふわ・しっとりした食感が特長の生ドーナツ。ドーナツの表面に粉糖をまぶしている。
「生ドーナツ(カスタードホイップ) 淡路島産牛乳」(200円)は、ふわふわ・しっとりした食感が特長の生地で、淡路島産牛乳を使用したコク深い味わいのカスタードホイップをサンドしたドーナツ。表面を焦がしフレーバー入りシュガーグレーズでコーティングし、風味と香りにアクセントをつけている。
ローソン「生ドーナツ(チョコホイップ) 淡路島産牛乳」
「生ドーナツ(チョコホイップ) 淡路島産牛乳」(221円)は、ふわふわ・しっとりした食感が特長の生地に、淡路島産牛乳を使用したチョコホイップをサンドしたドーナツ。チョコホイップの中にチョコチップを入れ食感にアクセントをつけている。
※画像はすべてイメージ。