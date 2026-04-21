阪神・高橋遥人投手（30）が23日のDeNA戦（横浜）に先発予定だ。20日は甲子園球場で調整した。9年目で初めて開幕ローテーション入りを果たした左腕は、今季3試合に登板し2完封。防御率0・38で両リーグトップを走る。阪神投手が4月までにシーズン3度の完封勝利を飾ったのは、1943年若林忠志のみ。83年ぶり、球団左腕では史上初の快挙へ期待は膨らむ。

記録にはとことん無頓着だ。3完封の“離れ業”を望む周囲の声もどこ吹く風。泰然自若を貫く姿が頼もしく映った。ただチームを勝利に導くため、高橋は任された役割を全うすることを誓った。

「（記録のことは）知らないっすね。知らないし（先発として）ゲームをつくるのがやっぱり一番大事なので。（完封は）たまたま。次できるとは全く思っていない」

率直な言葉を吐き出した一方で、投げるたびに凄みは増している。プロ9年目にして初の開幕ローテーション入りを果たした今季。初登板だった3月28日の巨人戦（東京ドーム）に続き、12日の中日戦（バンテリンドーム）で早くも2度目の完封勝利を飾った。ここまで計24回を投げ、失点はわずか1で、防御率0・38は両リーグトップの無双状態だ。

充電は完了した。先発ローテーション再編に伴い、13日に出場選手登録から外れた。調整期間中はリカバリーに努めながら、次回登板に向けてトレーニングを積んできた。この日の投手指名練習ではキャッチボールなどで調整。「（体の）張りとかは全然ない。あとはどれくらいのボールの質で投げられるかなという感じです」と滴る汗を拭った。

横浜スタジアムは実に6年ぶり。20年11月1日以来2度目の登板になる。前回は5回5安打3失点と粘投したが、勝ち星はつかなかった。敵地のイメージについては、「街中にあるな、ビルとか見えたなっていう感じ」と“遥人節”をさく裂させ、「広くはないと思うので、しっかりメリハリを持って投げられれば」と見据えた。

「やっぱり試合をしっかりつくるっていうことで、点を取られても最少失点で（いきたい）。もっと自信を持てるように、しっかりいいボールを投げられたらなと思います」

球団投手で4月までに3度の完封勝利を挙げたのは、1リーグ時代の1943年若林忠志のみ。83年ぶり、球団左腕では史上初の快挙へ――。本人に全くその気はなくても、完全体の遥人なら期待は膨らむ。（山手 あかり）

○…高橋（神）の今季2勝は、いずれも完封。球団で4月までに3度の完封勝利を挙げると、1リーグ時代の1943年に若林忠志が達成して以来になる。同年はシーズン84試合のうち、若林は52試合に登板。39完投、10完封で24勝15敗、防御率1.06だった。