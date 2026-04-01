Travis Japan、自己最高初週売上で1stシングルから2作連続1位【オリコンランキング】
7人組グループ・Travis Japanの最新シングル「陰ニモ日向ニモ」（かげにもひなたにも）が、4月21日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」の1位に初登場。昨年発売の1stシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」（2025年3月17日付）から2作連続のシングル1位を獲得した。1stシングルからの2作連続1位獲得は、2024年10月28日付での≒JOY以来、1年6ヶ月ぶりとなる。
【動画】メンバーが撮影した“Vlog”も！特典ティザー映像
初週売上は27.2万枚で、1stシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」（2025年3月17日付、14.3万枚）を上回り自己最高初週売上を記録。初週にして、同作の累積売上17.3万枚も超え、自己最高累積売上作品となった。
本作表題曲は、メンバー・七五三掛龍也（しめかけ・りゅうや）が出演した1月期ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系）の挿入歌。「表と裏」「白と黒」という二面性が据えられており、純真さと衝動という相反する感情が交錯する世界観を、クールかつスピード感のあるビートで表現している。
2月16日に先行配信されており、「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では初登場1位を獲得（2026年3月2日付）した。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月27日付：集計期間:2026年4月13日〜19日）＞
初週売上は27.2万枚で、1stシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」（2025年3月17日付、14.3万枚）を上回り自己最高初週売上を記録。初週にして、同作の累積売上17.3万枚も超え、自己最高累積売上作品となった。
本作表題曲は、メンバー・七五三掛龍也（しめかけ・りゅうや）が出演した1月期ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系）の挿入歌。「表と裏」「白と黒」という二面性が据えられており、純真さと衝動という相反する感情が交錯する世界観を、クールかつスピード感のあるビートで表現している。
2月16日に先行配信されており、「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では初登場1位を獲得（2026年3月2日付）した。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月27日付：集計期間:2026年4月13日〜19日）＞