ドジャースは今季6敗目。それ自体は悪くないけど、そのうち3敗は（佐々木）朗希が先発した日に起きた。相関関係がある気がする」日本時間20日、米コロラド州デンバーで行われたロッキーズ対ドジャースの一戦は、9-6で地元ロッキーズが勝利。前夜に続く逆転負けを喫したドジャースは、シーズン21試合目にして初の連敗となった。ロッキーズといえば、2023年から3年連続で100敗以上を記録している再建中のチームで、今季も開幕