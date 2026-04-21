メキシコにある世界遺産のピラミッドで20日、男が銃を発砲し、カナダ人1人が死亡、少なくとも13人がケガをしました。ロイター通信などによりますと、メキシコシティー郊外の世界遺産テオティワカン遺跡にある「月のピラミッド」で20日、男が銃を発砲し、カナダ人女性1人が死亡、銃撃や転倒などにより、少なくとも13人がケガをしました。メキシコメディアは目撃者の話として、男がピラミッドの上で観光客を人質のように拘束していた