ホンダ「新ステップワゴン」に様々な声が寄せられている？ホンダは2025年12月にミドルサイズミニバン「ステップワゴン」の誕生30周年を記念した特別仕様車を発売しています。この特別仕様車の発売から4か月経過しましたが、現在も販売店にはいくつかの問い合わせがあるようです。【画像】超カッコいい！ これが30周年のホンダ「ステップワゴン」です！ステップワゴンは、家族みんなの使い勝手を追求したFF 1.5BOXライトミニ