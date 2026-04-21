大手家電量販店のノジマは、日立グループの家電事業を買収します。買収金額はおよそ1100億円にのぼる予定です。ノジマの発表によりますと、ノジマは日立製作所グループの家電事業を担う子会社「日立グローバルライフソリューションズ」が新たに設立する家電事業の新会社の株式80.1％を今年度中に取得することで合意したということです。買収額は総額およそ1100億円になるとしています。ノジマは今回の買収で、家電量販店で得られる