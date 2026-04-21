「“NISA貧乏”という言葉をご存じでしょうか？」。3月10日に開かれた衆議院財務金融委員会で、「国民民主党」の田中健議員が、片山さつき財務相に質問した内容だ。【解説】日韓の富豪は“質”が違う…その理由とは田中議員は、日本の若年層が将来への漠然とした不安から明確なライフプランを描けないまま、自己投資を削って金融投資にばかり執着している現状を指摘した。そのうえで、「20代は金融投資も必要だが、自己投資やさま