14歳少女殺害の罪で歌手のd4vdが起訴された/Michael Kovac/Getty Images via CNN Newsource（CNN）14歳の少女のバラバラになった遺体が車のトランクから発見されてから7カ月後、米検察は20日、歌手のd4vdを第1級殺人罪で起訴した。本人は無罪を主張している。有罪になれば死刑または終身刑となる可能性がある。セレステ・リバス・エルナンデスさんの遺体は昨年9月、d4vdが放置していたと思われるテスラ車の中から発見された。この