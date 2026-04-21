GitHubが2025年の透明性レポートを公開しました。レポートでは、デジタルミレニアム著作権法により削除されたプロジェクトの数、申し立ての件数の2項目が過去最高に増加したことが報告されています。Developer policy update: Intermediary liability, copyright, and transparency - The GitHub Bloghttps://github.blog/news-insights/policy-news-and-insights/developer-policy-update-intermediary-liability-copyright-and-t