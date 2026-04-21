クルマ離れを実感している若者が全国で約６割に上り、自動車の価格や維持費など経済的な負担が一因となっている実態が改めて確認された。トヨタ自動車のサブスクリプション（定額利用）サービスを手がけるＫＩＮＴＯ（キント）が実施した、１８〜２５歳の若者の自動車に対する意識調査でわかった。調査は、インターネットで実施し、運転免許を持つ都内在住の３６５人、政令指定都市のない地方県に住む３０２人の計６６７人が回