１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」は、全国の現役高校生（男女）に「自分のことをエゴサーチしたことがありますか？」というアンケート調査を実施した。「ある」が２１.８％、「ない」が７８.２％という結果となり、実に５人に１人が“エゴサ経験”があることがわかった。【２１.８％がエゴサ経験あり女子は「評価」男子は「漏洩チェック」の傾向】エゴサをする理由を見ると、