◆チェアマンズスプリントプライズ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝１２００メートル）

サトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）が４度目の香港遠征へ挑む。過去３回全てで王座に君臨したのは地元のカーインライジング。香港調教馬では歴代最高の１９連勝中。世界史上最強スプリンターという評価も固まりつつある怪物だ。だが、決してチャンスがないわけではない。２４年の香港スプリントでは小差の３着、昨年の当レースでは２馬身１／４差の２着。日本のスプリント王は高松宮記念をレースレコード１分６秒３で連覇を果たしており、パワーアップも著しい。今度こそ、という期待を抱かせるには十分だ。

１６日の国内最終追いでは美浦・Ｗコースで抜群の脚さばきを見せ、５ハロン６５秒４―１１秒１の好時計。海外遠征は慣れたもので、不安は見当たらない。堀調教師も「検疫厩舎にも慣れており、毛づや、体の張りは落ちていません」と納得の口ぶりだ。１９日には現地入りを果たし、あとは態勢を整えるだけ。トレーナーは「外部の環境と隔離されている分、飛行機の輸送の方がいいです。暑さがこたえるタイプだけにケアしつつ心身をまとめて、フレッシュな状態でレースへ臨めるように仕上げていきます」と言葉に力を込めた。