家電などを手がけるドウシシャ（大阪市）は、動画クリエイター「しなこ」さんとコラボレーションした「電動かき氷器」、フローズンデザートメーカー「HAPI MIX（ハピックス）」2商品を、2026年4月25日に同社直販サイト「ドウシシャマルシェ」および一部量販店などで発売する。

しなこプロデュースの特別レシピ同梱

これまで原宿の店舗やSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）で、数々の"バズる"スイーツを生み出してきたというスイーツプロデューサーのしなこさんとのコラボレーション第2弾。

小学生やZ世代を中心に支持を集めているというしなこさんの世界観と、同社が長年培ってきた、手軽においしいひんやりデザートを作るノウハウを融合した。

いずれも、しなこさんがプロデュースした特別レシピを同梱する。

「しなこちゃん×電動かき氷器」は、パープルが基調のカラーリングや、ハートジュエル型のスイッチボタンなど、しなこさんらしいデザインを採用。スイッチボタンを押すだけで簡単にかき氷が作れる。

付属の専用製氷カップで作った氷のほか、家庭の冷凍冷蔵庫で作るバラ氷も削れる。削り方を選べる調節ネジを備え、ふわふわの細かい氷と粗い氷の2段階調節が可能だ。

スタンド内に本体と氷ケースを収納可能。不使用時も場所を取らずコンパクトに保管できる。製氷カップSサイズ×2、手入れ用ブラシ×1が付属する。

価格は4378円（税込）。

「しなこちゃん×HAPI MIX」は、ピンクが基調のカラーリングや丸みを帯びた形状、ツヤ感のあるキャンディーがモチーフの土台など、しなこさんらしいデザインとなっている。

熱伝導にすぐれるアルミニウム合金と樹脂の間に蓄冷材を入れた構造。あらかじめ本体を冷却し、ジュースを注いで付属のスプーンでかき混ぜれば、簡単にフローズンデザートが作れる。

価格は2948円（同）。