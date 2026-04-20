「お花見好き？」＜回答数37,387票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第505回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「お花見好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「お花見好き？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
桜のミニおむすび
【材料】（2人分）
ご飯 1合分
桜の花の塩漬け 15~20g
白ゴマ 小さじ 1
【作り方】
1、桜の花の塩漬けはさっと水洗いして塩を落とし、5分ほど水に浸して塩抜きする。
2、形のきれいなものを飾り用に6つ除く。残りはガク、茎を除いてみじん切りにする。
飾り用に6つ、残りはご飯に混ぜ合わせます。
3、ボウルにご飯を入れ、みじん切りにした桜の花の塩漬けと白ゴマを加えて混ぜる。
ご飯を味見して、塩気が足りないときは塩少々(分量外)を加えてください。
4、ご飯を6等分に分け、丸く握り上に飾り用の桜の花の塩漬けをのせ、お皿に盛り付ける。
【このレシピのポイント・コツ】
飾り用の桜で茎が長すぎるものは切っておきます。
4等分にして俵型にしたり、柏の葉に乗せてもかわいいですよ。(2人分)
鰆の塩焼きや西京漬けなど魚料理に添えると美味しく華やかに見えます。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「お花見好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「お花見好き？」
・「お花見好き？」の結果は…
・1位 …好き 47%
・2位 まあまあ好き 35%
・3位 あまり好きではない 10%
・4位 苦手 5%
※小数点以下四捨五入
37,387票
・2位 まあまあ好き 35%
・3位 あまり好きではない 10%
・4位 苦手 5%
※小数点以下四捨五入
37,387票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
桜のミニおむすび
【材料】（2人分）
ご飯 1合分
桜の花の塩漬け 15~20g
白ゴマ 小さじ 1
【作り方】
1、桜の花の塩漬けはさっと水洗いして塩を落とし、5分ほど水に浸して塩抜きする。
2、形のきれいなものを飾り用に6つ除く。残りはガク、茎を除いてみじん切りにする。
飾り用に6つ、残りはご飯に混ぜ合わせます。
3、ボウルにご飯を入れ、みじん切りにした桜の花の塩漬けと白ゴマを加えて混ぜる。
ご飯を味見して、塩気が足りないときは塩少々(分量外)を加えてください。
4、ご飯を6等分に分け、丸く握り上に飾り用の桜の花の塩漬けをのせ、お皿に盛り付ける。
【このレシピのポイント・コツ】
飾り用の桜で茎が長すぎるものは切っておきます。
4等分にして俵型にしたり、柏の葉に乗せてもかわいいですよ。(2人分)
鰆の塩焼きや西京漬けなど魚料理に添えると美味しく華やかに見えます。
(E・レシピ編集部)