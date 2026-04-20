開催：2026.4.20

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 5 - 3 [ブリュワーズ]

MLBの試合が20日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとブリュワーズが対戦した。

マーリンズの先発投手はエウリー・ペレス、対するブリュワーズの先発投手はジェーコブ・ミジオロウスキーで試合は開始した。

1回裏、ピッチャー ジェーコブ・ミジオロウスキーがワイルドピッチでマーリンズ得点 MIA 1-0 MIL、5番 アグスティン・ラミレス 初球を打ってセカンドゴロ 4-6-3のダブルプレイでマーリンズ得点 MIA 2-0 MIL、6番 リアム・ヒックス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 3-0 MIL

6回表、1番 ギャレット・ミッチェル 2球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでブリュワーズ得点 MIA 3-1 MIL

6回裏、9番 ハビエル・サノヤ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 5-1 MIL

8回表、3番 ゲーリー・サンチェス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIA 5-3 MIL

試合は5対3でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのエウリー・ペレスで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はブリュワーズのジェーコブ・ミジオロウスキーで、ここまで1勝2敗0S。マーリンズのフェアバンクスにセーブがつき、0勝1敗3Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-20 05:42:13 更新