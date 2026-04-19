「火事の話をすると怒られて...」【京都小6死体遺棄事件】親族が明かす「結希くんが漏らした不満」

結希くんと最後に会った時に……

京都府南丹市園部町の山中に小学6年生・安達結希くん（11）の死体が遺棄された事件。死体遺棄容疑で逮捕されたのは、結希くんの養父で会社員の安達優季容疑者（37）だった。

「3月23日に結希さんの行方がわからなくなって以降、29日に通学用のランリュックが、4月12日には靴が発見されました。そして13日、小学校から2kmほど離れた山中で、結希さんの遺体が発見された。目立った外傷はなく、埋められたり隠されたりといった形跡もなかったそうです。

京都府警は16日、死体遺棄容疑で優季容疑者を逮捕。取り調べに対して、『私がやったことに間違いありません』と容疑を認めており、『首を絞めて殺害した』という趣旨の供述もしているといいます」（全国紙社会部記者）

園部町にある安達家の自宅には、結希くんと母親、祖母と曾祖母の4世代が同居していた。安達家に婿入りした優季容疑者も、その中に含まれている。結希くんの生前、一家はどのような生活を送っていたのか。安達家の親族である女性が明かす。

「結希くんと最後に出会ったのは昨年の6月です。親戚の葬儀に、結希くんとお母さんが一緒に来ていました。結希くんは葬儀の場でも非常にしっかりしていましたね。お母さんは過去に東京の美容室で働いていたようで、その時期に前の夫と結婚したとも聞いています。前の夫は『先輩だ』と言っていましたね。

ただ、結希くんが生まれて1歳になる頃には離婚して、京都に戻ってきたみたいですね。お母さんはとても綺麗な人ですよ。体型もスレンダーで、私が昨年会ったときは背中まで髪を伸ばしていました。美容師をしていたぐらいなので、見た目は少し派手でしたね。この辺ではあまり見ないようなタイプです」

結希くんが怒った

親族の中でも可愛がられ、評判がよかったという結希くん。だが、一度「怒った」ことがあったという。

「1年ほど前、結希くんとお母さんが二人で住んでいたアパートで火事があったんです。その話を曾祖母が親族に話していたんですが、後に結希くんから『言わんといて』と怒られたと言っていました」（同前）

結希くん母子と顔を合わせる機会があった一方で、優季容疑者の存在は「まったく知らなかった」と話す。

「京都に戻ってきた後、お母さんが男の人と一緒にいることは知りませんでした。婿さん（優季容疑者）を紹介されたようなこともありません。私も、テレビのニュースを見て初めて知ったんです」（同前）

親族ですら知らなかったという優季容疑者は、最愛の息子の死体を遺棄するという凶行に手を染めた。4月18日時点の警察の捜査では、結希くんの遺体が自宅近くの公衆トイレにも遺棄されていた可能性があるとみられている。

結希くんや親族の無念を晴らすためにも、一刻も早い全容の解明が求められている。