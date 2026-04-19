日本最大級のファッション＆音楽イベント「Ｒａｋｕｔｅｎ ＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ ２０２６ ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」が１８日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された。Ａぇ！ｇｒｏｕｐ、関西ジュニア・西村拓哉（２２）、Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ・松倉海斗（２８）、Ｍ！ＬＫ・塩粼太智（２５）、超ときめき♡宣伝部、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥら人気者が続々と登場し、２９回目となる同イベントを盛り上げた。

Ａぇ！ｇｒｏｕｐと関西ジュニア・西村の５人は佐野晶哉（２４）を先頭に映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（６月１２日公開）の衣装で登場し、大歓声を浴びた。末澤誠也（３１）は「子どもから大人まで楽しめる映画。関西ならではのテンポ感も出ている」とアピールした。

前作はＳｎｏｗ Ｍａｎ主演で２０２２年に大ヒットしており、末澤は「まさかＳｎｏｗ Ｍａｎの後にさせてもらえるとは思っていなかった」と感慨。２０歳を過ぎてもクズでニートだがどこか憎めない六つ子が主人公の、何でもありの予測不可能な物語が描かれる。

佐野は「コメディーで笑いをこらえるのが大変。正門くんが大先輩・木村（拓哉）さんのモノマネをしたり」と見どころを明かし、西村は「先輩のかっこいい背中から学ぶことばかりでした」とＡぇ！ｇｒｏｕｐとの撮影を振り返った。

テレビ朝日系ドラマ「ターミネーターと恋しちゃったら」（土曜、後１１・００）に出演中の松倉も堂々のランウェイ。「キュンキュンしてクスッと笑えるＳＦラブコメディーになっています」と紹介していた。