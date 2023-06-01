トッテナムvsブライトン スタメン発表
[4.18 プレミアリーグ第33節](Tottenham Hotspur Stadium)
※25:30開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 8 イブ・ビスマ
MF 22 コナー・ギャラガー
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
MF 39 ランダル・コロ・ムアニ
FW 19 ドミニク・ソランケ
控え
GK 40 ブランドン・オースティン
DF 3 ラドゥ・ドラグーシン
DF 24 ジェド・スペンス
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 10 ジェームズ・マディソン
MF 14 アーチー・グレイ
MF 15 ルーカス・ベリバル
FW 9 リシャルリソン
FW 11 マティス・テル
監督
ロベルト・デ・ゼルビ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 27 マッツ・ビーファー
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 30 パスカル・グロス
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 3 イゴール
DF 29 マキシム・デ・クーパー
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 17 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 33 マット・オライリー
FW 10 ジョルジニオ・ルター
FW 19 チャランポス・コストウラス
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
※25:30開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 8 イブ・ビスマ
MF 22 コナー・ギャラガー
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 19 ドミニク・ソランケ
控え
GK 40 ブランドン・オースティン
DF 3 ラドゥ・ドラグーシン
DF 24 ジェド・スペンス
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 10 ジェームズ・マディソン
MF 14 アーチー・グレイ
MF 15 ルーカス・ベリバル
FW 9 リシャルリソン
FW 11 マティス・テル
監督
ロベルト・デ・ゼルビ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 27 マッツ・ビーファー
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 30 パスカル・グロス
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 3 イゴール
DF 29 マキシム・デ・クーパー
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 17 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 33 マット・オライリー
FW 10 ジョルジニオ・ルター
FW 19 チャランポス・コストウラス
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります