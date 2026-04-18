米ポップ歌手メーガン・トレイナーが、予定されていた「Get in Girl Tour」を中止することを発表した。ツアー開幕を約2カ月後に控えた決断となる。



【写真】第3子となる娘が代理出産により誕生したメーガン・トレイナー

メーガンはインスタグラムストーリーで声明を発表し、「たくさん考え、そして本当に厳しい話し合いを重ねた末」にツアー中止を決めたと説明した。「新しいアルバムのリリース準備、全米ツアーの支度、そして家族5人になる私たちに新しい女の子を迎えること。そのすべてを同時にこなすのは、今の私には荷が重すぎたの」と心境を明かしている。



またファンに向けては、「がっかりさせてしまうことは分かっているし、本当に申し訳なく思っている」と謝罪しつつ、「でも今は、家族と私にとってこれが正しい選択だと分かっている」と続けた。



さらに「必ずまた戻ってくるわ。この新しいアルバムを聴いてもらうのが待ちきれない。本当に誇りに思っている作品よ」とし、「いつも変わらぬ愛とサポートをありがとう」と感謝を伝えている。



メーガンは今年1月、代理母出産により第3子となる女児を迎えている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）