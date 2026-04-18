¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¤Î»ÎÏºÀµ½¡¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Þ¥¦¥¹¡ÖM.A.P.P.¡×¤¬24Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü¹ï¤·¤¿¤Î¤Ç¥¯¡¼¥ë¡õ¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤ß¤¿
¡ÖM.A.P.P.(THE MECHANICAL DESIGNERS ACCELERATE THE PERIPHERAL PRODUCTS)¡×¤Ï¡Ø¥¢¥Ã¥×¥ë¥·¡¼¥É¡Ù¤ä¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¤Î»ÎÏºÀµ½¡»á¤È¡¢¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥«¥È¥¥Ï¥¸¥á»á¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥¨¥ì¥³¥à¤Î¥Þ¥¦¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢2002Ç¯¤Ë¡ÖM-MAPP1SM¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊM.A.P.P.¤¬ºÆµ¯Æ°¤·¡¢»ÎÏº»á¤Ë¤è¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤¿½¼ÅÅ¼°¡¦Bluetooth¥Þ¥¦¥¹¤¬2026Ç¯5·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤ÆÉü¹ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥¦¥¹¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³°´Ñ¤ä»ÈÍÑ´¶¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.elecom.co.jp/pickup/contents/00121/
M.A.P.P.Éü¹ï¥â¥Ç¥ë¡ÖM-SHIROW1¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡£
³°È¢¤«¤éÆâÈ¢¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÈ¢¤ÏÎ¾Â¦¤Ë³«¤¯·Á¡£
ÆâÈ¢¤ò³«¤¯¤È¥Þ¥¦¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆâÍÆÊª¤Ï¥Þ¥¦¥¹ËÜÂÎ¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥È¥¬¥¤¥É¡¢»ÎÏº»áÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¡£¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ï¤Þ¤ì¤Ë¸ÂÄê¥¤¥é¥¹¥È(Á´1¼ï)¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
M.A.P.P.¤ÎÉü¹ï¥Þ¥¦¥¹¡ÖM-SHIROW1¡×¤Î³°´Ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¡¢º£²ó»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹Ìó10.6Ñ¡¢ÉýÌó6.7cm¡¢¹â¤µÌó3.8cm¡£°Ê²¼¤Ï¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¤ÈÂç¤¤µÈæ³Ó¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿ÍÍ»Ò¡£
½ÅÎÌ¤Ï¼ÂÂ¬¤Ç78g¡£
À®¿ÍÃËÀ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ç°®¤ë¤È°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£¼ê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¤¹¤Ã¤Ý¤ê¼ê¤ÎÃæ¤Ë¼ý¤Þ¤ëM¥µ¥¤¥º¤Î¥Þ¥¦¥¹¤Ç¡¢·Ú¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¦¥¹¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ïº¸±¦¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤È¥Û¥¤¡¼¥ë¡£
º¸¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ü¥¿¥ó¤¬2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¨¥ì¥³¥à¥Þ¥¦¥¹¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡×¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¥Ü¥¿¥ó¤Ëµ¡Ç½¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±¦¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥Ü¥¿¥óÎà¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸åÊý¤Ë¤â¥Ü¥¿¥óÎà¤Ï¤Ê¤·¡£
Á°ÌÌ¤Ë¤Ï½¼ÅÅÍÑ¤ÎUSB-C¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄìÌÌ¤Ë¤ÏÅÅ¸»¥¹¥¤¥Ã¥Á¤È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥Ü¥¿¥ó¡¢BluetoothÀÚÂØ¥Ü¥¿¥ó¡£
¤Þ¤º¤Ï¥Þ¥¦¥¹¤ò½¼ÅÅ¤·¤Þ¤¹¡£½¼ÅÅÍÑ¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÏÉÕÂ°¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÊÌÅÓÍÑ°Õ¤·¤¿USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¥Þ¥¦¥¹¤ÎUSB-C¥Ý¡¼¥È¤ËÀÜÂ³¡£
PC¤ÎUSB¥Ý¡¼¥ÈÅù¤ËÀÜÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
½¼ÅÅ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Î¥Û¥¤¡¼¥ëÉôÊ¬¤¬ÀÖ¤¯¸÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄìÌÌ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÅÅ¸»¤ò¥ª¥ó¡£
¡ÖPairing¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÂÔµ¡¾õÂÖ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏWindows PC¤ËÀÜÂ³¤·¤Þ¤¹¡£PC¤ÎÀßÄê¥¢¥×¥ê¤«¤é¡ÖBluetooth¤È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤ò³«¤¤¤¿¤é¡Ö¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÄÉ²Ã¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
¡ÖBluetooth¡×¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖSHIROW-3¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
ÀÜÂ³¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö´°Î»¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¡ÖSHIROW-3¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥Þ¥¦¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯²»¤Ï°Ê²¼¤Î¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¸«¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥Ã¥¯²»¤ä¥µ¥¤¥É¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿²»¤Ï¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤¯¡¢¼þ°Ï¤òµ¤¤Ë¤»¤º»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡£
¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¤Î»ÎÏºÀµ½¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Þ¥¦¥¹¤¬22Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü¹ï¤·¤¿¡ÖM.A.P.P.¡×¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯²»¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸ - YouTube
M.A.P.P.¤ÎÉü¹ï¥Þ¥¦¥¹¡ÖM-SHIROW1¡×¤Ï2002Ç¯¤Î»ÎÏº»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥¦¥¹¤«¤é³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤º¡¢µ¡Ç½À¤Ï¥¨¥ì¥³¥à¤ÎºÇ¿·¥Þ¥¦¥¹´ð½à¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅÃÓ¼÷Ì¿¤Ï1²ó¤ÎËþ½¼ÅÅ¤ÇºÇÄ¹Ìó45Æü¡¢ÅÅÇÈÅþÃ£µ÷Î¥¤ÏºÇÄ¹Ìó10m¤ÇºÇÂç3Âæ¤ÎÀÜÂ³ÀèÀÚ¤êÂØ¤¨µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ÎÏºÀµ½¡ Éü¹ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥¦¥¹ M-SHIROW1¡×¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î3¿§Å¸³«¤Ç³Æ¿§¸ÂÄê3300¸Ä¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ1Ëü2800±ß¡£È¯ÇäÍ½Äê¤Ï5·î1Æü¤Ç¡¢4·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ï¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤«¤éÍ½ÌóÃíÊ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ÎÏºÀµ½¡»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥¦¥¹M.A.P.P. | ¥¨¥ì¥³¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×ËÜÅ¹¤ÏPC¼þÊÕµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¡ÖELECOM¡×¤ÎÄ¾±ÄÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È
https://shop.elecom.co.jp/category/MOUSE_SHIROWMASAMUNE/