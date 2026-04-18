◆体操 全日本個人総合選手権 第３日（１８日、高崎アリーナ）

体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ）代表２次選考会、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考会を兼ねた大会で、女子決勝が行われ、予選トップの１５歳の新星、西山実沙（なんばク）が、合計１１０・３３２点で初優勝を果たした。予選４位の岸里奈（戸田市ＳＣ）が、合計１１０・２３１点で２位にとどまり連覇を逃した。２４年パリ五輪代表の岡村真（相好ク）が３位だった。南埜佑芽（なんばク）は４位、予選３位の杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）は段違い平行棒の落下などが響き５位、宮田笙子（順大）は６位だった。

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杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）、宮田笙子（順大）ら先輩選手と同じ班でもまったくおくするところはない。最初の跳馬で１４・２３３点を出すと、段違い平行棒で１４・１００点。平均台の着地が大きく乱れ１３・０３３点で岸里奈（戸田市ＳＣ）に０・１６７点差まで詰め寄られた。運命の最後の床運動をミスなく乗り切り１３・４００点で逃げ切った。「最後は楽しんでやろうと思いました。練習してきた成果を出せてうれしい気持ちでいっぱいです」と喜んだ。

悔しさが１５歳を突き動かしている。頂点を目指して臨んだ昨年の同大会で８位と涙をのんだ。雪辱に向け平日、一日５時間の猛練習を積み重ね、秋の世界ジュニア選手権では個人総合銅メダルを獲得し、種目別床運動で金メダルを手にするまでに成長した。

２年後のロサンゼルス五輪に向け、今年を「世界で経験を積む年」ととらえ、１６歳で迎える今年の世界選手権（１０月、オランダ）を今季の目標に置いている。。今大会の得点の半分を持ち越す５月のＮＨＫ杯で上位に入れば大舞台への切符が手に入る。

◆西山 実沙（にしやま・みさ）２０１０年９月７日、和歌山市生まれ。１５歳。相愛高１年。なんば体操クラブ所属。３つ上の兄の影響で５歳から競技を始める。あこがれの選手は国内は宮田笙子、海外は「白い妖精」と言われたナディア・コマネチ。力強く、メリハリのある演技が得意。昨年の世界ジュニア選手権（マニラ）の個人総合で３位。種目別床運動で金、跳馬で銀。１５１センチ。

◆世界選手権代表 男女ともに代表は５枠。男子は今大会の得点を持ち越して行われる５月のＮＨＫ杯での上位３人が選出される。得点の半分を持ち越す女子は上位４人が代表入りする。男子の２位まで、女子の３位までの選手は９月の愛知・名古屋アジア大会の代表も兼ねる。残りの枠は、団体総合で貢献できる選手が選出されることになっている。