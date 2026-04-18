◆バスケットボールＢ１リーグ第３３節 千葉Ｊ１０４―９４レバンガ北海道（１８日・北海きたえーる）

Ｂ１東地区５位のレバンガ北海道が同地区３位の千葉Ｊに９４―１０４で敗戦。今季最多６５５５人の観客が詰めかけたが、連勝を逃し、自力でのＣＳ進出の可能性が消滅した。

第１クオーター（Ｑ）に３５失点で出鼻をくじかれると、その後もタレント軍団の勢いを止められず、前半を４５―６４で折り返した。

第２Ｑ終了間際に相手の日本代表ＳＦ／ＰＦ渡辺雄太が負傷退場。１２試合ぶりに復帰したＣ／ＰＦジョン・ハーラーがＢリーグキャリアハイとなる２８得点を挙げて第４Ｑに巻き返したがおよばなかった。

トーステン・ロイブルＨＣは「前半相手は準備が出来ていて我々は出来ていなかった。あまり言いたくはないけど、この試合は第１Ｑで負けた。前半と後半、違うチームが出たんじゃないかというのはある」。ＰＦケビン・ジョーンズ主将は「オフェンスにそんなに問題はなかった。９０点以上取っているので、課題はディフェンス面。相手にやりたいことをやらせてしまった。明日の試合は、オフェンスよりもディフェンスマインドで、１人１人がプライドを持ってディフェンスをする」と話した。