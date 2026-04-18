d4vdの名で知られる米ラッパー、デイヴィッド・アンソニー・バーク容疑者（21）が現地時間16日、14歳の少女を殺害した容疑で逮捕された。昨年9月に同容疑者名義のテスラ車のトランクから腐敗したバラバラ遺体が発見されてから7カ月後の逮捕となった。

ロサンゼルス市警察によると、同容疑者は保釈なしで拘留されており、20日に検察局に送致されて起訴に十分な証拠があるかどうかを判断するという。

昨年9月に世界ツアー中だった同容疑者の車がハリウッドヒルズの高級住宅地に約1カ月停車されたままだったことからレッカー移動され、それが発端となって事件が発覚した。

車から異臭がするとの通報を受けてレッカー車の保管所に駆け付けた警察官が、トランクから腐敗した頭部と胴体が入ったビニール製の袋を発見した。車内からは、切断された遺体の一部が入った別の袋も見つかっており、数週間前に死亡した可能性が高いと発表されていた。

見つかったのは、2024年4月から行方不明になっていたカリフォルニア州レイク・エルシノア在住の少女だったことが判明しているが、死因は明らかにされていない。

TikTokで人気を博したテキサス州出身のd4vdは、360万人のフォロワーを抱えている。2022年に発表した楽曲「Romantic Homicide」は、Spotifyで10億回以上再生されている。（千歳香奈子）