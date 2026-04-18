『日プ新世界』少女時代・スヨン、“名言”誕生「時間の無駄です」 視聴者共感「私も励まされました」「スヨンさん神」
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#4が、16日に放送された。世界プロデューサー代表を務めるチェ・スヨン（少女時代）が、練習生に贈った言葉に反響が寄せられている。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
第4話では、スヨンがオーディション経験者として練習生の質問に答える場面があった。不安や悩みがあふれる練習生に対し、スヨンは「考えすぎないでください」とアドバイス。「悩んでいても絶対変えられない問題に対して悩むことは時間の無駄です。自分に疑いがある時はたくさん試すしかないと思うけど、がむしゃらにやっているうちに明日の自分も明後日の自分も変わっていく。考えすぎると顔に出てします、今できることをただやってください。その一つひとつが積み重なって新世界へ続く扉を開く力になると私は思っています」とエールを送った。
視聴者からは「私も励まされました」「スヨンさん神」「厳しくも優しいアドバイス」「スヨン様マインドさすが」「スヨン先輩鬼いいこと言ってる」「スヨン育成講座、みんな通いたくなるよ」「スヨン先生！」といった声が寄せられている。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
第4話では、スヨンがオーディション経験者として練習生の質問に答える場面があった。不安や悩みがあふれる練習生に対し、スヨンは「考えすぎないでください」とアドバイス。「悩んでいても絶対変えられない問題に対して悩むことは時間の無駄です。自分に疑いがある時はたくさん試すしかないと思うけど、がむしゃらにやっているうちに明日の自分も明後日の自分も変わっていく。考えすぎると顔に出てします、今できることをただやってください。その一つひとつが積み重なって新世界へ続く扉を開く力になると私は思っています」とエールを送った。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。