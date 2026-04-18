来店ついでのごほうび感！ どこでもミュゼプラチナム ご来店抽選キャンペーン

記事ポイント 施術来店でオンラインくじに参加できる1周年記念企画。2026年4月21日から各店舗先着100名限定で実施。500マイルから最大10,000マイルまで当たり、会計に使えるお得感。 施術来店でオンラインくじに参加できる1周年記念企画。2026年4月21日から各店舗先着100名限定で実施。500マイルから最大10,000マイルまで当たり、会計に使えるお得感。

どこでもミュゼプラチナムが、サービス開始1周年を記念した「ご来店抽選キャンペーン」を2026年4月21日からスタートします。

施術で来店した人がその場でオンラインくじに参加できるので、いつもの美容時間にちょっとした高揚感が加わる企画です。

どこでもミュゼプラチナム「ご来店抽選キャンペーン」

キャンペーン名：どこでもミュゼプラチナム 1周年記念特別企画「ご来店抽選キャンペーン」開始日：2026年4月21日実施期間：各店舗で先着100名に達するまで対象者：対象店舗で施術を受けた来店者特典内容：オンラインくじで1等から5等のミュゼマイルを付与付与マイル数：500マイル〜最大10,000マイル総額：834万円分のミュゼマイルラスト賞：各店舗100人目の来店者に10,000マイル利用開始日：付与日の翌日から

総額834万円分のミュゼマイルが用意されていて、来店する楽しみがぐっと大きくなる内容です。

ミュゼマイルは1マイル1円として会計時に使えるため、当選したうれしさがそのまま次の美容代の節約につながります。

先着100名限定という条件があるぶん、早めの予約で参加チャンスをつかみたくなる1周年企画です。

当選マイルの魅力

1等から5等まで用意されたくじでは、500マイルから最大10,000マイルまで当たる可能性があります。

施術を受けるだけで参加できるので、特別な応募作業がいらない気軽さも見逃せません。

各店舗の100人目にはラスト賞として10,000マイルが贈られ、節目の来店に特別感を添えてくれます。

予約のポイント

キャンペーン参加を狙うなら、各店舗で先着100名に達する前の早めの来店予約がカギになります。

会員はミュゼ公式アプリ「ミュゼパスポート」から予約できるので、思い立ったタイミングで予定を押さえやすいのも魅力です。

現在は初めて利用する人向けに、全身脱毛1回無料の「ミュゼ1周年記念誕生祭」も実施中です。

美容ケアの時間に、くじを引くわくわく感まで加わるのが今回のキャンペーンの魅力です。

当たったマイルを次回以降の会計に使えるので、お得感を実感しやすいのもうれしいポイントです。

先着制だからこそ、気になっていた人はこの機会に予約を入れてみたくなります。

どこでもミュゼプラチナム「ご来店抽選キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. ご来店抽選キャンペーンには誰でも参加できますか？

A. 対象店舗で施術を受けた来店者が参加できます。

買い物だけや来店のみでは対象にならず、施術での来店が条件なので、予約時に対象店舗かどうかも確認しておくと安心です。

Q. 当たったミュゼマイルはいつから使えますか？

A. 付与されたミュゼマイルは付与日の翌日から利用できます。

当日は使えないため、その日の会計で即時利用するのではなく、次回以降の施術や会計で活用する流れになります。

Q. ラスト賞はどんな人がもらえますか？

A. 各店舗で100人目に来店した人に、ラスト賞として10,000マイルがプレゼントされます。

先着100名限定の企画だからこそ、節目の来店に特別なごほうび感がある内容です。

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