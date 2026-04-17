映画『マンダロリアン・アンド・グローグー』アクション満載のファイナル予告が公開

5月に劇場公開を控える映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のファイナル予告と新アートが公開された。



マンダロリアンとグローグーのエモーショナルな掛け合いに胸アツ！

公開された映像は森のなかでグローグーが瞑想をする姿や、帝国の残党に立ち向かう準備をするマンダロリアンの様子から映し出される。そして、あの「帝国のマーチ」が静かに鳴り響くなか、武器を取るスノートルーパーやバトルドロイドたち、不気味に佇むハット・ブラザー、ハット・シスターなど、冒頭から「スター・ウォーズ」らしさ全開のシーンが描き出されている。

さらにスター・ウォーズのテーマとともに戦闘機Xウイングが隊列飛行する様子や、出演が大きな話題となっており「反乱軍の希望を受け継ぐ」と語る、大女優シガーニー・ウィーバー演じるウォード大佐の反乱軍お馴染みのパイロットスーツ姿も初お披露目！ また、小さな身体のアンゼラ人と、グローグーとの可愛らしいやり取りも映し出されている。そして、マンダロリアンが乗る宇宙船レイザー・クレストがハイパードライブするシーンも含まれている。

映像の後半には、迫りくる帝国の残党からグローグーを逃がすため一人で敵を食い止めようと、親としてマンダロリアンがグローグーを守るような描写や、一方で大型ドロイドと戦うマンダロリアンの手助けをするように、小さい身体を活かしドロイドの部品を壊して無力化するなど、グローグーが決して守られるだけの存在ではなく、マンダロリアンと肩を並べて戦う“頼れる相棒”へと成長していることがうかがえる。

そして「親は子を守る。そして…子は親を守る」という普遍的な親子の在り方を示すようなマンダロリアンのセリフとともに、グローグーがマンダロリアンらしき手を握る、思わず心を震わせるようなシーンが描かれている。最後には壮大な本作品のテーマ曲に乗せ、二人が颯爽と敵を倒していく場面や、マンダロリアンの「我らの道」という言葉に合わせ、グローグーが暗い洞穴のなかから光差す先へ向かおうと立ち上がる、凛々しい後ろ姿も！ 固い絆で結ばれたマンダロリアンとグローグーに待ち受ける壮大な冒険が、銀河の未来を大きく動かすのか―。親子のような絆で結ばれるマンドーとグローグーは、スクリーンで一体どんな“冒険”を繰り広げるのか？ ぜひ劇場で見届けてほしい。

約7年ぶりに「スター・ウォーズ」が映画館に帰ってくるその日を、全世界が待ち望んでいる。『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、5月22日（金）に日米同時公開。『マンダロリアン』シーズン1〜3はDisney+（ディズニープラス）にて独占配信中。（海外ドラマNAVI）

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