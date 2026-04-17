【トムとジェリー】AS KNOW AS plusよりかわいいTシャツが登場！
『トムとジェリー』の人気キャラクター、ジェリーとタフィーのデザインTシャツが、AS KNOW AS plusから登場する。ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、AS KNOW AS plus店舗にて4月中旬より発売中だ。
世界中で愛されるアニメ作品『トムとジェリー』は、2025年に誕生85周年を迎えた。イベントや展覧会などが各地で開催され、多くのファンを魅了し盛り上がりを見せている。
そんな『 トムとジェリー 』の人気キャラクター、ジェリーとタフィーのデザインTシャツがAS KNOW AS plusから登場♪
フロントスタイルにはジェリーとタフィーがじゃれあう、かわいすぎなふかふか刺繍が施されており、後身頃にはTOM and JERRYの刺繍が入っている。
前身頃の刺繍とお揃い柄のアクリルキーホルダーもセットで付属するのが嬉しい。
ユニセックスデザインなのでレディースもメンズも着用可能、家族と、友達とみんなでお揃いしてみて。
カラーは選べて嬉しい4色展開。お好みのカラーを見つけてね。複数ゲットしてファッションに合わせてコーディネートするのも楽しそう。
＞＞＞トム、ジェリー、タフィーのTシャツをチェック！（写真12点）
TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） & （TM） Turner Entertainment Co.(s26)
世界中で愛されるアニメ作品『トムとジェリー』は、2025年に誕生85周年を迎えた。イベントや展覧会などが各地で開催され、多くのファンを魅了し盛り上がりを見せている。
フロントスタイルにはジェリーとタフィーがじゃれあう、かわいすぎなふかふか刺繍が施されており、後身頃にはTOM and JERRYの刺繍が入っている。
前身頃の刺繍とお揃い柄のアクリルキーホルダーもセットで付属するのが嬉しい。
ユニセックスデザインなのでレディースもメンズも着用可能、家族と、友達とみんなでお揃いしてみて。
カラーは選べて嬉しい4色展開。お好みのカラーを見つけてね。複数ゲットしてファッションに合わせてコーディネートするのも楽しそう。
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TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） & （TM） Turner Entertainment Co.(s26)
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