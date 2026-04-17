◇セ・リーグ 阪神―中日（2026年4月17日 甲子園）

中日先発・柳裕也は好投報われず、7回の打席で代打を送られた。6回1失点の力投も、勝ち星はつかなかった。それでも「粘り強く投げられたと思います」と後続に託した。

中日に手痛いミスが出たのは1点リードの6回の守備だ。阪神・佐藤輝の打球は左中間を襲った。この打球を追い、中堅の花田と左翼の細川が交錯。花田のグラブから白球がこぼれ落ち、佐藤輝は一気に三塁を陥れた。

続く大山の左前打で佐藤輝が生還。同点に追いつかれた。今季2勝目を目指して柳が好投していただけに、痛恨のプレーとなってしまった。

チームは開幕から波に乗れない。15日は広島に2―5で敗れ、2年連続の開幕から6カード連続勝ち越しなし。借金は今季ワーストタイの8に逆戻りした。14日に左脚負傷で交代したサノーが15日に出場選手登録から外れた。指揮官が「肉離れみたいな感じ。1カ月半くらいダメかな。ダメージは大きいが、いるメンバーでやっていく」と話したように、現有戦力でカバーしていくしかない。

この日の登板まで、柳の阪神戦は通算6勝13敗。阪神戦勝利は22年8月28日が最後で、以降5連敗中だった。またしても勝利をつかめなかった。