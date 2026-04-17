櫻井優衣（提供写真）

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【モデルプレス＝2026/04/17】FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が7月29日に、メジャーデビュー後初となるCDシングルをユニバーサルミュージック／Capitol Recordsからリリースすることが決定した。

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◆櫻井優衣、メジャーデビュー後初CDシングル決定


2025年9月に「キミのことが好きなわたしが好き」でソロメジャーデビューを果たした櫻井にとって、本作は待望のフィジカルシングルとなる。なお、本作の詳細は5月1日に公開され、同日より予約受付が開始される予定。また、櫻井のSNSでは、CDシングル発売に向け、さまざまなイベントが計画されていることが予告されている。これまで数々の“有言実行”を重ねてきた櫻井だけに、今後の展開にも期待が寄せられる。（modelpress編集部）

◆商品情報


櫻井優衣　CDシングル「タイトル未定」
7月29日リリース

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