FRUITS ZIPPER櫻井優衣、メジャーデビュー後初CDシングル決定 さまざまなイベントも計画中
【モデルプレス＝2026/04/17】FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が7月29日に、メジャーデビュー後初となるCDシングルをユニバーサルミュージック／Capitol Recordsからリリースすることが決定した。
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2025年9月に「キミのことが好きなわたしが好き」でソロメジャーデビューを果たした櫻井にとって、本作は待望のフィジカルシングルとなる。なお、本作の詳細は5月1日に公開され、同日より予約受付が開始される予定。また、櫻井のSNSでは、CDシングル発売に向け、さまざまなイベントが計画されていることが予告されている。これまで数々の“有言実行”を重ねてきた櫻井だけに、今後の展開にも期待が寄せられる。（modelpress編集部）
櫻井優衣 CDシングル「タイトル未定」
7月29日リリース
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◆櫻井優衣、メジャーデビュー後初CDシングル決定
2025年9月に「キミのことが好きなわたしが好き」でソロメジャーデビューを果たした櫻井にとって、本作は待望のフィジカルシングルとなる。なお、本作の詳細は5月1日に公開され、同日より予約受付が開始される予定。また、櫻井のSNSでは、CDシングル発売に向け、さまざまなイベントが計画されていることが予告されている。これまで数々の“有言実行”を重ねてきた櫻井だけに、今後の展開にも期待が寄せられる。（modelpress編集部）
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櫻井優衣 CDシングル「タイトル未定」
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