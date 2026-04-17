日韓オーディション「HIP POP Princess」発ガールズグループ、『ガルアワ』参戦！デビュー前から異例の注目度

Mnetの日韓合同プロジェクト『UNPRETTY RAPSTAR: HIP POP Princess』から結成された7人組グローバルHIPHOPグループ「H//PE Princess（ハイププリンセス）」が、デビュー前から圧倒的な勢いを見せている。

H//PE Princessは、4月18日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER」に出演する。

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「Rakuten GirlsAward」は、2010年から毎年春と秋の年2回開催される日本を代表するファッション＆音楽イベントで、トップモデルや人気アーティストが勢揃いする大型イベントとして知られている。当日は数万人の観客が来場し、各メディアでも大きく取り上げられるなど、日本国内でも高い話題性を誇っている。

（写真＝H//PE Princess公式SNS）

特筆すべきは、H//PE Princessがまだ正式デビュー前であるにもかかわらず、日本の人気イベントに出演するという点だ。彼女たちのグローバル市場へ向けたポテンシャルの高さと、業界からの熱い関心を証明する形となった。

H//PE Princessは今回のステージを通じて、日本のファンに初パフォーマンスを披露し、存在感を強く焼き付ける予定だ。 デビュー前からの大抜擢に、現地ファンの反応にも注目が集まっている。

なお、H//PE Princessは5月27日に1stミニアルバム『17.7』をリリースし、正式デビューする予定だ。

（記事提供＝OSEN）