クマ21日午前9時50分ごろ、岩手県紫波町山屋鍋沢の沢で、行方不明者を捜索していた50代の男性警察官がクマに襲われ、顔や腕をかまれるなどのけがを負った。岩手県警と地元消防などによると、搬送時に意識はあり、会話は可能だったという。その後、捜索に同行していた猟友会のハンターが成獣とみられるクマ1頭を駆除した。付近では1人の遺体が見つかり、県警が身元を調べている。紫波署によると、20日夕方から沢付近の路上に乗