丘陵地帯を積極的に走り回れる力強さ

6代目ホンダ・プレリュードの最大トルクは非公表ながら、発進加速は軽快。恐らく、35.0kg-mは出ているだろう。丘陵地帯を積極的に走り回れ、サウンドも好ましい。

【画像】仕上がりの良いFFハイブリッド プレリュードとプリウス、ゴルフ シビック・タイプRも 全123枚

複雑なハイブリッド・パワートレインだが、反応は直感的。シフトパドルで操作する多段ATのように、変速を模した制御もプラスの印象を生んでいる。MTモードも備わる。



ホワイトのホンダ・プレリュードとレッドのトヨタ・プリウス ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

駆動用モーターは高出力で、アクセルペダルを深く踏まない限り、エンジンのアシストは不要。同時にエンジンは、ある程度余裕を持って駆動用バッテリーの充電量を保てる。そのため、回転数を変化させて美音を響かせつつ、従来的な変速感の再現が叶った。

一方、50km/h以上で鋭い加速を求めると、モーターの力だけでは不充分。エンジンも高めの回転数が必要になり、MTモードで仮想のギアを選んでいるより、Dモードの方が力強く感じられる場面はある。だがそれが、運転している感覚を強めている。

スポーティさを濁すパワートレインの制御

転じてトヨタ・プリウスには、ドライバー自らがギアを選ぶ概念はない。アクセルペダルを蹴飛ばせば驚くほど速いが、e-CVT特有の加速感へ身を置くしかない。

フォルクスワーゲン・ゴルフ GTEは、今回の3台では1番強力なプラグイン・ハイブリッド。ところが、スポーツ・モード時もエンジンを積極的に停止させる制御が、スポーティな印象を濁すことは否めない。



ホワイトのホンダ・プレリュードとグレーのフォルクスワーゲン・ゴルフ GTE ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

6速デュアルクラッチATの反応は、プレリュードの瞬間的な疑似変速に敵わない。実態を伴うのはゴルフ GTEながら、ホンダの制御は素晴らしい。パワーデリバリーのシームレスさが、時々奇妙に思えるとしても。

シビック・タイプRを活用した優れたシャシー

プレリュードの洗練されたパワートレインを、巧みに引き立てるのが優れたシャシー。車重はプリウスやゴルフより軽く、重心は低く、操縦性は素晴らしい。

FL5型シビック・タイプRの足回りを活用し、優れたグリップ力と安定性、確かなフィーリングを実現している。チューニングは異なり、ハイエンド・ホットハッチ的な荒々しさをなだめつつ、同等にダイナミックな身のこなしを得ている。



ホンダ・プレリュード・アドバンス E：HEV（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ステアリングの重さや反応の素早さ、感触は、常に心地よく調和。カーブでは、正確にラインを辿れる。安心感を与える落ち着きとグリップ力で、スピードを追求したくなる。

高速域での減衰特性も出色で、入力を巧みに処理し、粗野な揺れは排除。姿勢制御の締りも良い。ただし、全力の8割程度で駆ける方が面白い。本来の優れた特性を堪能でき、パワートレインの限界に達し、もどかしくなることもない。

想像以上に良く走るプリウス

峠道で速いのは、当然のようにゴルフ。パワートレインも扱いやすい。だが、コンピュータに操られているような瞬間が少なくなく、直感的な運転体験とはいえないだろう。

引き締まったサスペンションを得ているが、重心の高さや車重の大きさを感じてしまう。ボディロールや、凹凸を通過した時のバウンドも小さくない。軽く低いプレリュードと比較しなければ、気にならないレベルではあるが。



トヨタ・プリウス・プラグイン・デザイン（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

プリウスは、エントリーグレードでも想像以上に良く走る。回頭性はゴルフ GTE以上といえ、優しい乗り心地でありつつ、姿勢制御に緩さもない。英国の一般道の制限速度、97km/h前後での印象は特に好ましい。低く滑らかなボディも、貢献している。

今後10年のドライバーズカー像を指し示す

見た目が美しく、速さも充分なプリウスだが、最終的にはドライバーへの訴求力であと1歩。ゴルフ GTEは確かにパワフルだが、パワートレインの刺激は薄め。ファミリーハッチバック志向なシャシー特性も、楽しさを補完するのに充分ではない。

かくして、プレリュードのまとまりの良さに唸ってしまう。パワートレインは完璧ではないかもしれないが、先進的な技術を実装し、バランスに優れ、驚くほど能力の幅が広い。訴求力の高い、運転体験を享受できる。



FFハイブリッドなプレリュードとプリウス、ゴルフ

電動化が着実に進む中、今後10年ほどのドライバーズカー像を、的確に指し示すように思う。プレリュードは、しっかり近未来の序曲を奏でている。

6代目プレリュードとそのライバル 3台のスペック ホンダ・プレリュード・アドバンス E：HEV（英国仕様）

英国価格：4万995ポンド（約861万円）

全長：4520mm

全幅：1880mm

全高：1355mm

最高速度：188km/h

0-100km/h加速：8.2秒

燃費：28.7km/L

CO2排出量：117g/km

車両重量：1480kg

パワートレイン：交流同期モーター＋直列4気筒1993cc 自然吸気

駆動用バッテリー：1.05kWh

使用燃料：ガソリン

最高出力：184ps

最大トルク：−kg-m

ギアボックス：e-CVT／前輪駆動

トヨタ・プリウス・プラグイン・デザイン（英国仕様）

英国価格：3万7895ポンド（約796万円）

全長：4600mm

全幅：1780mm

全高：1430mm

最高速度：177km/h

0-100km/h加速：6.8秒

燃費：142.8km/L

CO2排出量：17g/km

車両重量：1545kg

パワートレイン：直列4気筒1987cc 自然吸気＋電気モーター

使用燃料：ガソリン

駆動用バッテリー：10.8kWh

最高出力：223ps（システム総合）

最大トルク：−kg-m

ギアボックス：e-CVT／前輪駆動

フォルクスワーゲン・ゴルフ GTE（英国仕様）



フォルクスワーゲン・ゴルフ GTE（英国仕様）

英国価格：4万140ポンド（約843万円）

全長：4284mm

全幅：1789mm

全高：1456mm

最高速度：230km/h

0-100km/h加速：6.6秒

燃費：75.2km/L

CO2排出量：8g/km

車両重量：1670kg

パワートレイン：直列4気筒1498cc ターボチャージャー

駆動用バッテリー：19.7kWh

使用燃料：ガソリン

最高出力：271ps（システム総合）

最大トルク：35.6kg-m/1500-4000rpm（システム総合）

ギアボックス：6速デュアルクラッチ・オートマティック／前輪駆動