日本野球機構（ＮＰＢ）と全日本野球協会（ＢＦＪ）で構成する日本野球協議会は１７日、中学校の野球部員やクラブチームに在籍する選手を対象に２０２５年１０月から１１月にかけて実施した「全国中学生アンケート」の結果を発表した。

対象は日本中学校体育連盟軟式野球競技部に所属する部員、選手１３万９２４０人。中学校の部活動の野球部員数が２０２３年の１３万４１３０人から２４年は１３万４５５０人と増加したことを受け、その要因を探った。

調査の結果、中学から野球を始めた選手が３０％を超えたことが分かった。学年で比較すると中学３年生は２８％、２年生は３７％、１年生は３３％と１年で９％増加。「中学生になってから野球を始めた選手が増えたことが、中学生世代の選手数が増えた要因と推測できる」とした。

幼稚園・保育園〜小学３年に野球を始めた人と、中学に入って野球を始めた人のきっかけの違いも顕著になった。

小学生は「親の影響」がもっとも多く、次は「兄弟の影響」と書いて環境など受動的理由が多かったが、中学から野球を始めた人は主体的理由の傾向が強くみられた。「野球が好きだから」、「友達の影響」に続いて、３番目に「日本のプロ野球の試合を観たこと」、４番目に「世界大会（ＷＢＣ、プレミア１２等）の試合を観たこと」が入った。２３年のＷＢＣで日本は３大会ぶりに３度目の優勝を果たしており、優勝が部員増に影響したことも「一因としてはある」と分析している。

また野球をやめたいと思ったことはあるかという問いについて３９％があると回答。理由について３１％が「練習がつらい」、２６％が「指導者と合わない」という結果になった。

調査結果を踏まえて、今後も組織として小中学生の支援をしつつ、中学から野球を始めた人がこの先も野球を続けられるよう野球界一体となって取り組んでいくとした。