元NMB48メンバーでタレントの渋谷凪咲が17日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。現在公開されている映画「人はなぜラブレターを書くのか」（石井裕也監督）に出演している綾瀬はるかがゲストで出てくると感極まった。

MCでお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太から「あこがれの人だもんね」と紹介された渋谷は、「人生の目標で、女性としても女優さんとしても人としてもあこがれで」と涙した。これには綾瀬から、「もらい泣きしそうになりますね」とフォローされた。

綾瀬は劇中で、高校通学時にあこがれていた男性に24年越しのラブレターを書く主婦の役。ここから物語が展開されていく。高校時代の綾瀬の役は今回、當真あみが演じた。

コメンテーターでお笑いトリオ、パンサーの向井慧が「ナギちゃんも綾瀬さんの学生役を」と話しを振ると、渋谷は「そのために頑張っています。お芝居」と再度、泣き始めた。「頑張って勉強しているそのすべての先に綾瀬さんがいるんだ」と、今度は山里からフォローされた。

最後に綾瀬の印象について、「天使っているんだなって思いました」と渋谷はうれしそうに笑っていた。