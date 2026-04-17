小島瑠璃子、指原莉乃に「コンプレックス」当時のエピソード明かす「よく比べられるけど…」
タレントの指原莉乃（33）と小島瑠璃子（32）が、15日に更新された小島のYouTubeチャンネルに登場。小島は指原にコンプレックスを抱いていたことを明かした。
【動画】「よく比べられるけど…」指原莉乃へのコンプレックスを明かした小島瑠璃子
動画では2人がアフタヌーンティーを楽しみながらトークを展開。ファンから募った質問に答えた。
小島は「最初めちゃくちゃ莉乃ちゃんに対してコンプレックスがあった」と当時のエピソードを明かした。「すごい好きだし、仲良くなりたいけど、ちょっと構えちゃう感じがあった」という。
そんな中、「莉乃ちゃんから『よく比べられるけど、役割が違うよね』って言ってくれた」と振り返り、「本当にそうだなと腑に落ちて、一緒にいて、ただただ楽に楽しくなった」と感謝していた。
【動画】「よく比べられるけど…」指原莉乃へのコンプレックスを明かした小島瑠璃子
動画では2人がアフタヌーンティーを楽しみながらトークを展開。ファンから募った質問に答えた。
小島は「最初めちゃくちゃ莉乃ちゃんに対してコンプレックスがあった」と当時のエピソードを明かした。「すごい好きだし、仲良くなりたいけど、ちょっと構えちゃう感じがあった」という。
そんな中、「莉乃ちゃんから『よく比べられるけど、役割が違うよね』って言ってくれた」と振り返り、「本当にそうだなと腑に落ちて、一緒にいて、ただただ楽に楽しくなった」と感謝していた。