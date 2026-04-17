家の壁を破壊したのは誰？わんこたちを巡る爆笑必至のワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で555万3000回再生を突破し、「すぐ犯人分かるの可愛い」「犯人ほど堂々としてるww」「詰めが甘くて草www」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『家食べたの、誰？』犬たちに質問した結果→ふと1匹に目をやると…思わず吹く『衝撃の光景』】

壁を破壊したのは誰？

TikTokアカウント「ムックパパ」の投稿主さんが、家に帰ったときのこと。家の壁が、ビリビリに破れていたといいます。そこで、愛犬たちを集めて犯人捜しをすることに。

柴犬の『ミント』ちゃんは、きちんと座ってまっすぐな目で見つめてきたそう。その真剣な顔からは、壁を破った犯人でないことが伝わってきたそうです。

お次はゴールデンレトリバーの『バルド』ちゃん。バルドちゃんは、ミントちゃんの背後に隠れるように座っていたとか。気まずそうな表情を浮かべており、一見すると怪しそうですが…。投稿主さんに目配せをして、無実を訴えてきたといいます。

まさかの「証拠」に大爆笑♪

バルドちゃんの後ろには扉がありました。扉の穴から顔を覗かせたのは、柴犬の『ムック』ちゃん。責任を感じているかのような神妙な顔をしていたものの、隣の部屋にいたことが確かなアリバイとなりました。

最後に、ニューファンドランドの『バンデ』ちゃんにカメラを向けてみると…。カメラをジロリと睨んだバンデちゃんの口には、破いたと思われる壁紙の破片が！

犯人はもちろんバンデちゃん。あまりに堂々とした姿に騙されそうになったものの、ちょっぴり詰めが甘かったバンデちゃんなのでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「みんな気まずそうな顔してるの草」「連帯責任みたいになってるの愛おしすぎる」「こんな可愛い犯人許しちゃうよ」など沢山の反響がありました。

小麦粉を荒らしたのは誰？

別の日には、部屋中に小麦粉をぶちまけられるという大惨事があったそう。同じように、犯人捜しをしてみると…。どの子もみんな、平然とした顔をしていたといいます。

しかし、ミントちゃんにカメラを向けると…。ミントちゃんの顔には、まるで砂糖のように白い粉が付着していたとか！ミントちゃんは、反省した様子で項垂れていたそうです。

どうしても証拠を残してしまうわんこたちに、思わずホッコリしてしまいますね♡

TikTokアカウント「ムックパパ」には、わんこたちの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ムックパパ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。