コロコロチキチキペッパーズのナダルが、夫婦喧嘩の際の仲直り方法や、日常的なスキンシップについて驚きの実態を告白した。

【映像】ナダルの妻と娘の写真

『秘密のママ園』のABEMAビデオ限定動画「愚劣のパパ園」では、鬼越トマホークの金ちゃん、ナダル、モグライダーのともしげの3人が、「妻を怒らせた時の謝り方」という悩みについて語り合った。

金ちゃんが「必ず寝る前に仲直りする。一番効くのはキス」と告白。これにナダルも激しく同意し、「死ぬほど（キス）しますね。キスと抱きしめる」と、自身の愛妻家ぶりを露呈した。ナダルは仕事から帰宅した際も、「ただいま」と言ってすぐにキスをしたいものの、衛生面を気遣って「ちょっと待ってな」と自ら制止し、うがいをしてからキスをするという。さらに、「抱きしめ合ってぐるぐる踊ったりする」と、リビングで妻と社交ダンスのように踊ることもあると話し、スキンシップが皆無だというともしげを愕然とさせた。

ナダルによれば、娘にはほっぺやおでこにキスをする一方で、妻には「一人の女性としての尊厳を守る」ためにしっかりとスキンシップを取ることが大事だと力説。金ちゃんも不意にすれ違う瞬間にキスをしたり、子供がいない時間に夫婦二人でランチや映画に行ったりすることを明かした。これに対し、妻から「口が臭い」「帰ったらうがいして」と拒絶されているともしげは、「俺が変なのか？」と頭を抱えていた。