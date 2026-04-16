

土屋太鳳

俳優の土屋太鳳が、8月3日に東京・恵比寿のブルーノート・プレイスでスペシャルライブ「TAO TSUCHIYA presents − Mo’ swing −」を開催することが決定した。

今回のライブは、土屋が俳優として歩む中で「役作りのスパイス」や「迷ったときの羅針盤」として大切にしてきた音楽、そして彼女のルーツである「熱いジャズセッション」をファンに届けたいという切実な願いから実現した。演者として培った感性と表現力を注ぎ、洗練された空間で「本物」が響く特別な夜を演出する。

土屋は、先天的な声帯および舌小帯の機能制限により、手術やリハビリを経て音楽活動に取り組んできた経緯を持つ。11歳の夏に「私の夢は自分の声を見つけることです」とブログに綴ってから20年目、その夢を叶えるステージとなる。

これまでも土屋は、NHK連続テレビ小説『まれ』のオープニング曲の作詞や、ミュージカル『ローマの休日』での主演、映画『帰ってきた あぶない刑事』でのジャズナンバー歌唱など、俳優業と並行して精力的に音楽活動を展開してきた。また、SuchmosのTAIKINGやピアニストのラン・ランとの共演、粗品とのマッシュアップ企画など、ジャンルを超えたパフォーマンスも行ってきた。

ファンクラブ（FC）先行受付は4月15日から開始され、一般発売は5月13日より行われる。

土屋太鳳メッセージ

公演概要

「女優を目指す小学生」として初めてブログを書いたのは、11歳の夏でした。「私の夢は自分の声を見つけることです。」と綴った瞬間を、今もはっきり覚えています。声帯などを治療しながら成長期を待ち、少しずつ発声練習に取り組んで、迷うこともあったけれど、そのたびに素晴らしい先生方や先輩方に恵まれました。20年目の夏、私は夢を叶えます。心からの感謝を込めて、最高の音楽と一緒に、私の声を届けます。受け取って下さい。公演名：TAO TSUCHIYA presents − Mo’ swing −会場：ブルーノート・プレイス日程：2026年8月3日（月）【1st】開場 18時00分 / 開演 18時45分【2nd】開場 20時15分 / 開演 21時00分入場料：1F席 9,000円 / 2F席 8,000円（税込）チケット販売：FC 先行：4月15日 18時00分 〜 4月29日 23時59分一般発売：5月13日 12時00分〜