土屋太鳳「夢を叶えます」夏にジャズライブ開催決定
土屋太鳳
俳優の土屋太鳳が、8月3日に東京・恵比寿のブルーノート・プレイスでスペシャルライブ「TAO TSUCHIYA presents − Mo’ swing −」を開催することが決定した。
今回のライブは、土屋が俳優として歩む中で「役作りのスパイス」や「迷ったときの羅針盤」として大切にしてきた音楽、そして彼女のルーツである「熱いジャズセッション」をファンに届けたいという切実な願いから実現した。演者として培った感性と表現力を注ぎ、洗練された空間で「本物」が響く特別な夜を演出する。
土屋は、先天的な声帯および舌小帯の機能制限により、手術やリハビリを経て音楽活動に取り組んできた経緯を持つ。11歳の夏に「私の夢は自分の声を見つけることです」とブログに綴ってから20年目、その夢を叶えるステージとなる。
これまでも土屋は、NHK連続テレビ小説『まれ』のオープニング曲の作詞や、ミュージカル『ローマの休日』での主演、映画『帰ってきた あぶない刑事』でのジャズナンバー歌唱など、俳優業と並行して精力的に音楽活動を展開してきた。また、SuchmosのTAIKINGやピアニストのラン・ランとの共演、粗品とのマッシュアップ企画など、ジャンルを超えたパフォーマンスも行ってきた。
ファンクラブ（FC）先行受付は4月15日から開始され、一般発売は5月13日より行われる。