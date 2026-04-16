「女子ゴルフ・ＫＫＴ杯バンテリン・レディース」（１６日、熊本空港ＣＣ＝パー７２）

昨年のこの大会でプロ初優勝を手にし、そこから年間４勝、年間女王へと駆け上った佐久間朱莉（２３）＝大東建託＝が、思い出の地に戻ってきた。

「帰ってきました！」と声を弾ませた佐久間。初めて、ディフェンディングチャンピオンとして大会を迎えるが「１年、早かったな、という気持ちですね」とした一方、「意外に他の試合と気持ちは変わらないですね」と、その後も勝利を重ねたことで風格も備わってきた様子だ。

現状、「ゴルフは良くも悪くもない」と自信満々ではないながら「先週（２位）も良くない中で最後まで諦めずやって、優勝争いに絡めたので」と、調子に左右されず成績を残せる強さも身についてきた。

今週は“追い風”も吹く。昨年は、マスターズでロリー・マキロイが初優勝、その姿に感激して迎えたこの大会で、自身も初優勝を手にした。

今年も「最終日の後半は見てました」とマキロイの連覇をしっかりと目に焼き付けた。「マキロイが『グリーンジャケットを持っているつもりでプレーしている』、というコメントを聞いて、私も同じ気持ちでやろうかな、と。マキロイが勝ったので私も」と、自身に重ね合わせる。

さらに「去年勝ったので」と、昨年、熊本名物の馬刺しを食べて優勝した験担ぎで「きょう、食べようと思います」とも。二つの追い風に乗って、佐久間が大会連覇を狙う。