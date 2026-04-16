Snow Manの宮舘涼太（33）が16日、都内でアイスショー「ディズニー・オン・アイス“Let’s Party！”」の記者発表会に出席した。

昨年に続きスペシャルサポーターを務める。「“2年連続でやられた方はいまだかつていない”というお言葉をありがたく頂戴した。僕も微力ながら、ディズニー・オン・アイスを愛していますし、もっともっといろんな方に見て頂きたい、広めたいという思いで今年もやらせて頂こうと思います」と意気込んだ。

今年は日本公演40周年。「40 Party（フォーティー パーティー）」を合い言葉に、ミッキーマウスがDJとなり、ディズニーソングをダンスリミックス。ディズニーの仲間たちが、会場を熱気あふれるパーティー空間に変えていく。

宮舘は今年のショーを一足先に米国で観賞。「とてもきらびやかで、ミッキーマウスがDJとなって、オープニングから会場全体を巻き込んだ演出が待っている。きらびやかな衣装、そして夢や希望が詰まったパフォーマンス、エンターテインメントになっております」と興奮ぎみに感想を話した。

昨年は東京公演1公演にオープニングアクトとして出演し、見事なスケーティングやリフト、歌声を披露した。「とても光栄な機会をいただいた。ディズニーの名曲を歌わせて頂いて、スケートも滑らせて頂いた。正直とても緊張したんですけど、皆さんの声援だったり、空気感を楽しんでやることができました」と振り返った。

今年はスペシャルアクトを行うことが決定。詳細は後日発表となる。「今からドキドキしております。詳細はこれからなんですけど、氷上であんなことやこんなことさせて頂けるんじゃないかと。ドキドキしてるんですけれど楽しみでもあるので、良い緊張感を持ちながら皆さまに愛のあるパフォーマンスをお伝えできたら」と力を込めた。

7月9〜12日の青森・八戸のFLAT HACHINOHE公演を皮切りに、9月まで全国10都市で公演を行う。東京公演は7月17〜20日に有明アリーナで行われる。