学生３大駅伝第１戦の出雲駅伝（１０月１２日、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）が、暑さ対策のため、従来の午後１時５分スタートから午前中の開催に変更される見込みであることが１５日、分かった。昨年大会ではスタート直前の午後１時に気温が夏日（２５度）を超える２６・８度に達し、多数の監督から選手の安全確保のために午前開催に変更を求める声が上がっていた。

例年、スポーツの日（１０月第２月曜日）に開催される出雲駅伝は午後１時５分にスタートし、優勝チームは午後３時１５分頃、最下位チームは同３０分頃にゴール。つまり、最も暑い時間帯に学生ランナーは走っている。特に、記録的な猛暑となった昨年の最高気温は、夏日を超える２７・１度まで上がった。早大の鈴木琉胤（るい、当時１年、現２年）はエース区間の３区（８・５キロ）で区間５位と踏ん張ってタスキリレーした後、病院に搬送され、軽度の熱中症と診断された。他にも複数の選手がレース後に体調不良を訴えた。

主催の日本学生陸上競技連合は、安全安心の競技運営を最優先として午前開催への変更を検討。公開されている同連合の理事会議事録には「出雲市と話し合いの中で午前中にスタート時間を移動することに話がまとまったため、後日、（中継局の）フジテレビと交渉する」と明記されている。関係者の話を総合すると、スタートは午前８時〜１０時、ゴールは午前１０時頃〜正午頃の間で競技を行うことで調整が進められているという。

駅伝シーズンの到来を告げる超スピード勝負の出雲駅伝。より良い気象条件が見込める午前スタートとなれば、よりハイレベルでスリリングなレースが期待される。

◆今季の学生３大駅伝

▼出雲駅伝

１０月１２日午前？（島根・出雲大社〜出雲ドーム６区間４５・１キロ）

昨年１０月１３日午後１時５分スタート：２６・０度

▼全日本大学駅伝

１１月１日午前８時１０分スタート（名古屋市熱田神宮〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮８区間１０６・８キロ）

昨年１１月２日午前８時１０分スタート：１２・４度

▼箱根駅伝

２７年１月２、３日両日午前８時（東京・大手町読売新聞東京本社前〜神奈川・箱根町芦ノ湖往復１０区間２１７・１キロ）

今年スタート（両日午前８時）：往路４・６度、復路マイナス１・３度