メイプル超合金・カズレーザーが、4月14日放送の『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』（フジテレビ系）で番組を卑下する発言を連発し、物議を醸している。

同番組は、毎回あるテーマを徹底調査する生放送の2時間バラエティ。この日は冒頭、同じく司会を務めるニューヨーク・屋敷裕政が「先週までの総合演出がクビになった」と冗談とも本音とも取れるボケを放ち、「（先週と企画が）ガラッと変わったんで、多分クビになったんでしょうね」と推察した。

「すると、カズレーザーさんは『この番組、業界でなんて言われているか知ってます？』と問いかけ、『“逃走中” の姉妹番組 “迷走中”』と自虐コメント。嶋佐和也さんが『おもちゃ箱のような番組』とフォローするも、『燃えないゴミになっちゃってね、大丈夫？楽しいの？』と、番組をけなし続けました」（芸能記者）

この日の企画は、女性芸能人の初恋の人を探し、生放送中に来てもらうというもの。出演は新山千春、くわばたりえ、元NHKアナ・中川安奈、加藤茶の妻・綾菜だった。

「カズレーザーさんは、前日の4月13日に『しゃべくり007』（日本テレビ系）で放送された、綾瀬はるかさんの “ゆかりの人物と再会” 企画を引き合いに、『大物芸能人の初恋はめっちゃ気になりますよ……』と腕を組んでダメ出し。屋敷さんから『もうやめよう！ 文句ばっかり言うな！』と制止される場面もありました」（同）

そしてエンディング。番組の感想を問われると、「いやほんと、2時間が4時間ぐらいに感じました」と、退屈さをにじませる形で締めくくった。

身内によるネガティブ発言が続く “地獄絵図”。Xでも、

《カズレーザーがずっと興味なさそうな顔してておもろい》

といった声があがっていた。放送作家がこう語る。

「カズレーザーさん流の “斜め上コメント” で、予定調和になりがちな展開を崩す狙いもあるのでしょうが、あまりに投げやりで後ろ向きな発言が目立ちましたね」

だが、こうした状況も無理はないという。

「同番組は3月31日にスタートしましたが、苦戦が続いています。初回の個人視聴率は1.8％（ビデオリサーチ調べ、関東／以下同）で、同時間帯の最低を記録。

4月7日も『踊る！さんま御殿！！』3時間スペシャル（日本テレビ系）や『バナナサンド』2時間スペシャル（TBS系）などの強敵に阻まれ、同じく1.8％でした。この日のテレビ東京系『世界が騒然！本当にあった（秘）衝撃ファイル』の3.3％の足元にも及んでいません。

視聴者が面白いと感じる前に、まず演者が企画を面白いと感じない限り、視聴者にコンテンツの魅力が伝わることはないでしょう。ここまで厳しく批判されているのだから、制作側もいろいろ見直す必要がありそうですね」（前出・放送作家）

ゴールデン2時間生放送という気鋭のプログラム。はたして、“迷走” から抜け出せるのだろうか。