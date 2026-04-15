【サン宝石ほっぺちゃん® SPECIAL BOOK】 4月22日 発売 価格：3,718円

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宝島社は「サン宝石ほっぺちゃん® SPECIAL BOOK」を4月22日に発売する。価格は3,718円。

今回発売されるのは、平成時代に人気を集めたサン宝石の看板キャラクター・ほっぺちゃんのムック本。特別付録として、ほっぺちゃんのキルティングポーチと前髪クリップがついてくる。

キルティングポーチは、5つのポケットと2つのループつきで、コスメや文具を収納できる。また、ほっぺちゃんのトレードマークである、リボン柄のキルティングステッチがデザインされている。前髪クリップは濃いめのピンク色で、ほっぺちゃんを完全再現した。

誌面では、ほっぺちゃんの秘密やトリビアのほか、当時のカタログページも再掲される。

【ほっぺちゃん】【キルティングポーチ】【前髪クリップ】【当時のカタログも掲載】

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