平成から令和にアゲイン！「サン宝石ほっぺちゃん® SPECIAL BOOK 」が4月22日発売！特別付録はキルティングポーチ＆前髪クリップ
【サン宝石ほっぺちゃん® SPECIAL BOOK】 4月22日 発売 価格：3,718円
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宝島社は「サン宝石ほっぺちゃん® SPECIAL BOOK」を4月22日に発売する。価格は3,718円。
今回発売されるのは、平成時代に人気を集めたサン宝石の看板キャラクター・ほっぺちゃんのムック本。特別付録として、ほっぺちゃんのキルティングポーチと前髪クリップがついてくる。
キルティングポーチは、5つのポケットと2つのループつきで、コスメや文具を収納できる。また、ほっぺちゃんのトレードマークである、リボン柄のキルティングステッチがデザインされている。前髪クリップは濃いめのピンク色で、ほっぺちゃんを完全再現した。
誌面では、ほっぺちゃんの秘密やトリビアのほか、当時のカタログページも再掲される。【ほっぺちゃん】 【キルティングポーチ】 【前髪クリップ】 【当時のカタログも掲載】
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