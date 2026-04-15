体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ）代表２次選考会、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考会を兼ねる全日本個人総合選手権は４月１６日、高崎アリーナで開幕する。

２年ぶりの女王返り咲きを目指す宮田笙子（順大）は、１５日の記者会見に出席し、「去年は自分の好きな体操を楽しむ感じで代表とかを考えずにやった１年。今年は代表に戻るという思いでやってきた。変わったのは一番は思いだと思うので、そこを強く思って１日目を大事にしていきたい」と今年への強い思いを吐露した。

２４年のパリ五輪は代表に選出されたものの、飲酒、喫煙が発覚し、出場を辞退。再起を図った昨年は連覇を逃すなど、日本代表入りはかなわなかったものの、大会を重ねながら仲間と切磋琢磨するなどした中で、競技、日本代表への思いを強くした。「１年を通して自分の思っている体操というものを形にしてきて、うまくいかないときもあったけど、周りの期待もあるけど、自分の意志として代表に戻りたいと思ってやってきたので、それを演技でみせたい」と話した。

２８年ロサンゼルス五輪へ、「オリンピックへの思いはもちろんあります。まずはやっぱり代表に入って権利を取らなければいけないので。代表が入るのが当たり前という状態に戻していきたい。オリンピックがゴールとは思っていないですけど、より多くの世界大会でいい結果を残すことが自分にとっても、日本代表選手団にとってもいいことだと思うので、そこを意識して海外試合での結果を自分でも団体でも残していきたいなと思います」と今後に向けた。